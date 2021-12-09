Терапевт в Саратове продала сертификатов о прививке от COVID-19 на 120 тысяч рублей

Поддельные сертификаты врач продавала почти полгода
Подложные сертификаты о вакцинации помогли врачу одной из поликлиник в Саратове разбогатеть на 120 тысяч рублей. Женщина даже внесла информацию
о постановке прививки в единую информационную систему здравоохранения, конечно, без фактического вакцинирования. Об этом "КП-Саратов" сообщили в СУ СКР.
Сейчас следственным отделом СУ СКР по Кировскому району Саратова на женщину заведено уголовное дело о получении взятки должностным лицом.
Фальшивые сертификаты врач оформляла в период с 1 января 2021 года по 1 июля 2021 года.
Ее вычислили сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области.
Напомним, ранее СКР в Саратове уже завел уголовное дело на заведующего отделением одной из городских поликлиник за выдачу подложных сертификатов о вакцинации.
В прокуратуре Саратовской области на 23 ноября было известно о пяти уголовных делах в связи с использованием поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.
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