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Общество9 декабря 2021 8:20

В двух районах Саратова отключили воду до обеда

Без воды остались еще три улицы
Наталия Калинина
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Авария случилась в Ленинском районе

Авария случилась в Ленинском районе

Сегодня, 9 декабря, в Ленинском районе Саратова проходит очередное отключение холодной воды, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу Московское шоссе, 7а. На время проведения работ прекращена подача воды для следующих абонентов: Московсковское шоссе, 7,7а,11,11а; Моторная ,4; Керамическая.

Напомним, ранее мы сообщали о масштабном отключении в Заводском районе.

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