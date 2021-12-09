В аэропорту «Гагарин» выявили работника с поддельными документами

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Два уголовных дела о подделке документов работником в аэропорту «Гагарин» окончены после расследования Приволжским ЛУ МВД России на транспорте. Их рассмотрят Саратовский и Ленинский районные суды.

Обвиняют в этом 24-летнего жителя Саратова и 43-летнюю жительницу Саратовского района.

В октябре 2021 полицейские линейного отдела в аэропорту «Гагарин» у женщины - продавца одного из магазинов на территории аэровокзала международного аэропорта «Гагарин», обнаружили поддельную медицинскую книжку.

- Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что данные в её медицинской карте являются подложными - оттиски печатей не принадлежали медицинскому учреждению, проводящему медкомиссию, - сообщили в Приволжском ЛУ МВД на транспорте.

После этого полиция вычислила и задержала молодого человека, который внес недостоверные сведения в медицинскую книжку.

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