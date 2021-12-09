В Марксе взяли под охрану историческое здание мужской гимназии

Здание мужской гимназии в Марксе

В Марксе появилась охранная зона вокруг исторического здания мужской гимназии. Об этом сообщает региональное управление по охране объектов культурного наследия.

Здание построено в 1911 году и находится по адресу Ленина, 26. В 1991 года там находится Детская школа искусств.

Возводить вредный для исторических зданий новострой нельзя вокруг объекта культурного наследия, а также на территории общего пользования по улице Бебеля и улице Ленина. Разрешенные для строительства здания не должны превышать 12 – 17 метров в высоту.

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