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Происшествия9 декабря 2021 8:06

Ахмат лишился дома из-за неисправной проводки

Пожар в Краснокутском районе
Наталия Калинина
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В селе Ахмат сгорел дом из-за неисправной проводки. Вчера, 8 декабря, в Краснокутском районе Саратовской области произошел пожар, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

В 11:27 дежурному в Красном Куте сообщили о возгорании. Горел частный дом в селе Ахмат. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильно установленной проводки.

Пострадавших не было. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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