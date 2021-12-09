Ахмат лишился дома из-за неисправной проводки

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В селе Ахмат сгорел дом из-за неисправной проводки. Вчера, 8 декабря, в Краснокутском районе Саратовской области произошел пожар, о чем сообщает ГУ МЧС региона.
В 11:27 дежурному в Красном Куте сообщили о возгорании. Горел частный дом в селе Ахмат. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильно установленной проводки.
Пострадавших не было. На тушение выезжали два пожарных расчета.
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