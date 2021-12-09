Зеленые насаждения Саратова

В следующем году в Саратове высадят более трех тысяч деревьев, об этом рассказала начальник управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений администрации города Екатерина Захарченко.

Помимо трех тысяч деревьев планируется высадить также десять тысяч кустарников.

Кроме того, в бюджете на 2022 год уже предусмотрены средства на высадку 1 тысячи гектаров. В правительстве также рассматривают возможность высадки дополнительных 1,5 тысяч гектаров.

ПО словам Романа Бусаргина, В Саратовской области расположены шесть тысяч гектаров пустующих земель, их планируют использовать под посадку леса.

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