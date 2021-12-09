Три сотни домов в Заводском районе Саратова остались без холодной воды

Около трёхсот домов Заводского района Саратова остались сегодня, 9 декабря, без холодной воды. Об этом сообщили в «КВС».

Для работ на водопроводной насосной станции «Рокотовка» ограничили холодное водоснабжение для абонентов:

- 6-й Динамовский пр., 36-135;

- 5-й Динамовский пр., 32-180;

- 7-й Динамовский пр., 59-108;

- ул. Верхняя Стрелковка;

- Стрелковый туп.

Вернуть воду обещают к 3 часам дня.

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