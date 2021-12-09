Три сотни домов в Заводском районе Саратова остались без холодной воды

Около трёхсот домов Заводского района Саратова остались сегодня, 9 декабря, без холодной воды. Об этом сообщили в «КВС».
Для работ на водопроводной насосной станции «Рокотовка» ограничили холодное водоснабжение для абонентов:
- 6-й Динамовский пр., 36-135;
- 5-й Динамовский пр., 32-180;
- 7-й Динамовский пр., 59-108;
- ул. Верхняя Стрелковка;
- Стрелковый туп.
Вернуть воду обещают к 3 часам дня.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.