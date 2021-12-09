В Саратове весь день будет снег с дождем и туман

В Саратове туманно, но не холодно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 9 декабря, в Саратове будет снег с дождем и туман. Приволжское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды обещает ненастную погоду.

В Саратове температура колеблется в районе нуля, по ощущениям до -4 градусов. Небо затянуто плотными облаками. На улицах стоит туман с видимостью до 500 метров. В первую половину дня идет снег. Дует слабый юго-восточный ветер, отдельные порывы которого достигают 7 м/с.

В Саратовской области переменная облачность. Местами идет мокрый снег, морось. В регионе туманно. Ветер дует восточный, его скорость составляет 5-10 м/с, отдельные порывы доходят до 14 м/с. Температура колеблется от-2 до +3 градусов. На дорогах гололедица.

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