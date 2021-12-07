Анастасия Черепанова

Саратовский ЦУР помог горожанам более 130 тысяч раз. Сегодня, 7 декабря, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» состоялась встреча на тему «Итоги работы Центра управления регионом за год».

Как рассказала заместитель регионального министра цифрового развития и связи Анастасия Черепанова, Центр управления регионом ведет анализ и мониторинг всех сообщений соцсетей и информации госуслуг. Аналитика позволяет заметить наиболее острые вопросы. Инициатива по созданию центра принадлежит президенту Владимиру Путину.

За год ЦУР обработал более 130 тысяч сообщений, 55 из них поступили через социальные сети, остальные были зарегистрированы через Госуслуги. В оснвоном граждане обращались за помощью в получении QR-кода, справки по вакцинации или лекарств.

В дальнейшем систему планируется развивать. В 2022 планируется создать в районах Саратовской области самостоятельные ЦУРы, а также представительства центрального ЦУРа из Саратова.

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