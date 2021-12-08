Фото: kia.ru

Саратовское учреждение культуры приобрело автомобиль премиум-класса, соответствующая документация опубликована на Госзакупках.

Закупку произвело муниципальное учреждение Саратовского района «Централизованная клубная система». Начальная стоимость контракта составляла четыре миллиона. За 3 миллиона 274 900 был приобретен коричневый Kia Sorento 2021. Цены на стандартную комплектацию начинаются от 2,4 миллиона, однако «Клубная система» выбрала автомобиль премиум класса.

Автомобиль поставит автоцентр «Юго-Запад» из Энгельса.

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