Вячеслав Володин: От распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав

Вячеслав Володин высказался по поводу распада СССР в своем Телеграм-канале.

- В эти дни вспоминают подписание Беловежского соглашения, благодаря которому СССР перестал существовать, как «субъект международного права и геополитической реальности». Недавно я провел на своем канале опрос мнения граждан о причинах этого события. Большинство считает, что причиной этого стали предательство партийных элит и иностранное вмешательство, - пишет парламентарий. Стоит отметить, что в опросе Володина поучаствовали 124,4 тысячи пользователей. Пост собрал 25,5 тысяч комментариев.

Сам же Володин считает, что в то непростое время ЦК КПСС, Верховный Совет и секретари обкомов не решились поступить правильно: предали свои идеалы, страну, граждан. Также Спикер ГД заметил, что США и Европа получили выгоду от развала СССР.

- От распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав. Граждане не хотели развала страны. 76 процентов голосовали на всесоюзном референдуме за сохранение ее целостности. Но слабость политиков привела к тому, что сохранить государство не удалось, - заявил Вячеслав Володин.

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