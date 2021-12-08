Пожилой житель Балакова развозил продукты и параллельно торговал контрафактом

Жителя Саратовской области подозревают в незаконном хранении и торговле немаркированной алкогольной и табачной продукцией. Подробности сегодня, 8 декабря, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» сотрудники экономической безопасности регионального МВД в арендованном грузовом контейнере, расположенном на территории одной из промышленных зон Балакова, нашли крупную партию немаркированной алкогольной и табачной продукции. Владельцем обнаруженного оказался 63-летний местный житель.

Во время обыска контрафакт нашли также и в гараже балаковца. Тот объяснил, что занимался доставкой продуктов в магазины одного из районов Саратовской области.

- Всего в ходе обысков полицейскими обнаружено и изъято около 6 тысяч бутылок алкогольной продукции стоимостью около 1,5 миллиона рублей и более 1600 пачек немаркированной табачной продукции стоимостью около 180 тысяч рублей, - возбуждено дело о хранении и сбыте контрафактной продукции.

Сейчас стражи порядка выясняют иные каналы поставок и сбыта нелегальных алкоголя и табака. Расследование продолжается.

О том, как контрафакт сказывается на детях Саратовской области, читайте в материале «Комсомолки».

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