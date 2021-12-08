Постановление подписал Роман Бусаргин

Сироты Саратовской области смогут получить сертификат на жилье на два года раньше. Роман Бусаргин подписал соответствующее постановление, о чем сообщил в своем Телеграм-канале.

Теперь право получения сертификата сироты получают в 23 года, а не в 25 лет. В 2021 году уже выдано 754 сертификата. Сумма сертификата составляет более 1,2 млн рублей. К нему можно добавлять свои средства и вкладывать материнский капитал. Напомним, ранее это решение было принято на заседании Саратовской областной думы.

Напомним, вопрос с жильем для сирот в Саратовской области находится на контроле Вячеслава Володина. Он поставил задачу закрыть накопившуюся очередь сирот в течение трех лет.

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