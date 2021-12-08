Под Вольском Niva улетела в кювет и перевернулась

ДТП под Вольском
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Утром 8 декабря на трассе Р-228 на повороте к городу Вольск автомобиль слетел с трассы.
По предварительным данным 63-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и машину на скорости увело в кювет, где она перевернулась.
Медики госпитализировали самого водителя и его 62-летнюю пассажирку.
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