Под Вольском Niva улетела в кювет и перевернулась

ДТП под Вольском Фото: ГИБДД по Саратовской области

Утром 8 декабря на трассе Р-228 на повороте к городу Вольск автомобиль слетел с трассы.

По предварительным данным 63-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и машину на скорости увело в кювет, где она перевернулась.

Медики госпитализировали самого водителя и его 62-летнюю пассажирку.

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