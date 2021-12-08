В Саратовской области от коронавируса умерли 18 человек за сутки

В Саратовской области от коронавируса скончались 18 человек за сутки. Сегодня, 8 декабря, оперштаб предоставил последние данные по смертности в регионе.

За прошедшие сутки умерли семеро мужчин и одиннадцать женщин в возрасте от 55 до 87 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 769 жителей региона.

Напомним, всего в Саратовской области COVID-19 заразились 124 613 человек. Выздоровели с начала эпидемии 107 920 человек, за сутки — 597.

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