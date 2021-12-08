Полицейские в Саратове оформляли себе фиктивные командировки и никуда не ездили

Полицейские не расследовали уголовные дела, а деньги на командировки присваивали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трех оперативных сотрудников отдела полиции в составе УМВД России по городу Саратову задержали по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

В Саратове следователями СК возбуждено уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи СК по Кировскому району Саратова возбудили уголовные дела о присвоении денег из командировочного фонда на основании поддельных документов.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, установлено, что с 4 по 11 июня 2021 года трое саратовских оперативников были якобы направлены в служебную командировку в Самарскую область на служебном автотранспорте.

На самом деле никаких «розыскных мероприятий в рамках уголовного дела» они не проводили, а используя свое служебное положение, предоставили в свою бухгалтерию заведомо подложные документы.

Следствие установило, что документация поддельная. По ней УМВД России по городу Саратову выплатило командировочные - по 27 600 рублей каждому из сотрудников.

Хитрых полицейских вычислили сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД и регионального УФСБ.

Пока все трое задержаны следователями СК, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, по данному факту руководством ГУ МВД России по Саратовской области назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности