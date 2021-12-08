В Саратовской области планируют увеличить площадь Кумысной поляны

Совещание в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области

В Саратовской области планируют со следующего года увеличить площадь Кумысной поляны. Вчера, 7 декабря, в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области эксперты обсудили перспективы парка.

Площадь «Кумысная поляна» сейчас составляет 4519,4 га. К памятнику природы уже в следующем году планируют присоединить еще более 700 га земли в районе поселка Еремеевка и поселка Тепличный.

Второй поднятый на мероприятии вопрос касался гибели краснокнижных птиц из-за столкновения с высоковольтными проводами. Печальный инцидент произошел в период с 20 по 26 августа в Александрово-Гайском районе. Местные жители обнаружили 32 мертвых степных орла. Они налетели на высоковольтные сети Алгайской РЭС. Теперь на стоящие на путях миграции провода планируют установить специальные птицезащитные устройства. О ситуации проинформированы не только представители РЭС, но и Газпрома и железных дорог.

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