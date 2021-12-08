В Саратовской области из-за ОРВИ и коронавируса закрыты семь школ и 346 классов

На 8 декабря в Саратовской области из-за угрозы распространения ОРВИ и коронавируса закрыты семь школ и 346 классов.

Полностью закрытых из-за коронавируса школ нет, однако на дистанционный режим из-за него переведены 84 класса в 45 школах, а также 19 групп в 19 детских садах.

На карантин по ОРВИ отправились детский сад «Пчелка» в селе Александров-Гай, семь школ, а также 17 групп в 12 детских садах, 262 класса в 82 школах и 143 студента из филиала ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум» Советского района.

В трех ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 431 студент 21 группы.

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