Депутат Зинаида Самсонова поделилась впечатлением о поездке на трамвае в Саратове

Большая часть трамвайных вагонов в Саратове давно устарели

Депутат Саратовской областной думы Зинаида Самоснова поделилась впечатлениями о поездке на саратовском трамвае. Об этом она рассказала 8 декабря в ходе заседания комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Депутаты в начале заседания обсудили предложение включить в повестку заседания вопрос о ситуации в СГЭТ. Сосредоточились на обсуждении качества трамвайных перевозок. Депутат Зинаида Самсонова (генеральный директор АО Торговый дом «ТЦ-Поволжье») заявила, что депутаты снисходительно относятся к этой сложной теме, потому что сами ездят на машинах.

- Утром еду на работу - "тройка" стоит. Еду днем - стоит, еду вечером домой - стоит. А ведь это отдаленные районы. Я попыталась проехать в трамвае. Меня работники отговаривали. Проехала всего три остановки, извините, это просто …!

Давайте тему закрывать. Она очень серьезная, назрела для серьезного обсуждения. Это касается 95% населения Саратова. Если мы работаем для избирателей, то давайте эту тему поднимем и закроем. Один раз сделали и - движемся дальше. Все депутаты ездят на машинах, поэтому вы улыбаетесь, - заметила Самсонова.

Зинаида Самсонова предложила этот вопрос решать, чтобы прекратить спекуляции на этом со стороны некоторых любителей долго поговорить, намекая на коллег от КПРФ.

Члены комитета вопрос о ситуации на СГЭТ не стали выносить на рассмотрение комитета, большинство проголосовало против.

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