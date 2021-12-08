В Заводском районе Саратова продолжаются проблемы с отоплением и горячей водой

Воду откачивают, но она возвращается

Сегодня, 8 декабря, жители дома на Орджоникидзе, 12а в Заводском районе Саратова пожаловался на проблемы с отоплением.

По этому адресу отопление отключают в четвертый раз за 1,5 месяца.

- Без предупреждения, сколько это будет продолжаться? Отключают на несколько дней, - жалуется один из жителей дома.

По словам Елены Заверткиной, замдиректора УК ООО «Лесной городок», обслуживающей соседний дом № 12, обнадежить его нечем. Отопление не прекратят отключать, пока не кончатся регулярные аварии. Проблемы с горячей водой наблюдаются во всем микрорайоне.

- Нас заливает кипятком с 2019 года. Аварии происходят даже летом, хотя у людей и горячей воды-то нет: у всех колонки, - поделилась собеседница «КП-Саратов».

- После прорыва воду откачивают и заливают в колодец, там она каким-то образом попадает в канализацию и затекает к нам в подвал. Мы попросили отвезти воду в другой колодец, но тогда проблемы будут у дома № 12а, - заявила Елена Заверткина.

Местные жители уверены, что без масштабной замены труб проблему не решить, но сомневаются, что коммунальщики готовы к проведению этих работ.

Коммунальные "раскопки" проходят регулярно

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