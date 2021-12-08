После снежной ночи саратовский минтранс назвал состояние дорог в регионе удовлетворительным

Этой ночью, 8 декабря, на дорогах Саратовской области работали более 180 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает региональное минтранспорта и дорожного хозяйства.

- Так, на дороги регионального значения вышла 71 ед.техники, из которых в Саратовском районе – 13, в Энгельсском – 8, в Турковском – 7. За ночь для обработки проезжей части дорожники израсходовали 895 т песко-соляной смеси.

В муниципальных районах области для уборки улично-дорожной сети и дорог местного значения задействовали 44 единицы техники и применили 247 т реагентов. Днем планируется привлечь к работе 31 единицу техники и использовать порядка 247 т песко-соляной смеси, - говорится в сообщении ведомства.

На федеральных трассах снег чистил 71 рабойчий при помощи 68-ми машин. Там потратили 895 тонн реагентов.

- По данным на 8:00 8 декабря проезд обеспечен по всем трассам, состояние проезжей части удовлетворительное, - заверили в министерстве.

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