Сегодня, 8 декабря, в районе Сенного рынка отключили воду, о чем сообщает ООО «КВС».

Специалисты проводят работы на водопроводной насосной станции, пока они не закончены прекращено водоснабжение абонентов улиц: Астраханская, 140; Зарубина, 158/162; Пугачева, 159, 147/151, 157,157а; Посадского, 235/243.

Восстановить подачу воды планируется к 12:00.

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