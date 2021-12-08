Саратовская облдума рассмотрит кандидатуру Полины Московской на должность уполномоченного по защите предпринимателей

Полина Московская

На заседании комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий Саратовской областной думы 8 декабря устроили настоящий допрос кандидату на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Полине Московской.

Она является заместителем председателя Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области».

Кроме общих вопросов со стороны депутатов от КПРФ, предметные вопросы задали представители ЕР, многие из которых напрямую связаны с промышленностью и предпринимательством. В частности, о последствиях для предпринимателей от введения QR-кодов. В общей сложности обсуждение затянулось более, чем на час, благодаря длительным тирадам представителей КПРФ.

- У нас превалирует махровая безграмотная бесовщина, что касается QR-кодов. Не обращайте внимание, наш коллега записывает ролики, поэтому он сам задает вопросы и сам себе отвечает, вы могли этого не знать, привыкайте, - заметил депутат Николай Бушуев кандидату в омбудсмены, намекая на долги рассуждения Николая Бондаренко.

Московская ответила на вопросы достаточно общими словами и пообещала, что свою программу с конкретными направлениями и кейсами работы она представит на заседании областной думы.

Большинство голосов члены комитета проголосовали за выдвижение ее кандидатуры на утверждение областной думой на ближайшем заседании.

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