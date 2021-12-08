В Саратовской области коронавирусом заразились 506 человек за сутки

Сегодня, 8 декабря, в Саратовской области подтвердили еще 506 случаев коронавируса. Всего в регионе успели заразиться уже 124 613 человек. Выздоровели с начала эпидемии 107 920 человек, за сутки — 597.

В Саратове подтвердили 238 случаев, в Энгельсском районе их оказалось 55, в Балаковском — 33, в Балашовском прибавилось 23 пациента, в Пугачевском и Вольском по 12, в Ершовском наблюдаются 11 случаев, в Петровском — 10.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 17;

- 7-14 лет – 19;

- 15-19 лет – 18;

- 20-29 лет – 52;

- 30-39 лет – 81;

- 40-49 лет – 90;

- 50-59 лет – 69;

- старше 60 – 160.

С пневмонией поступили 95 человек, с признаками простуды — 402, девять пациентов не имеют симптомов.

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