В Саратовской области коронавирусом заразились 506 человек за сутки

Сегодня, 8 декабря, в Саратовской области подтвердили еще 506 случаев коронавируса. Всего в регионе успели заразиться уже 124 613 человек. Выздоровели с начала эпидемии 107 920 человек, за сутки — 597.
В Саратове подтвердили 238 случаев, в Энгельсском районе их оказалось 55, в Балаковском — 33, в Балашовском прибавилось 23 пациента, в Пугачевском и Вольском по 12, в Ершовском наблюдаются 11 случаев, в Петровском — 10.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 17;
- 7-14 лет – 19;
- 15-19 лет – 18;
- 20-29 лет – 52;
- 30-39 лет – 81;
- 40-49 лет – 90;
- 50-59 лет – 69;
- старше 60 – 160.
С пневмонией поступили 95 человек, с признаками простуды — 402, девять пациентов не имеют симптомов.
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