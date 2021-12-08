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Происшествия8 декабря 2021 6:05

В Краснокутском районе женщина пострадала в ДТП с трактором

Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 7 декабря, в Краснокутском районе Саратовской области женщина пострадала в ДТП с трактором.

Авария произошла в 19:00 по адресу Рабочая, 127 в городе Красный Кут. УАЗ «Буханка», за рулем которого сидел 44-летний мужчина, столкнулся с трактором, которым управлял 51-летний водитель.

В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка легкового автомобиля. Она с травмами госпитализирована в больницу, о чем сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

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