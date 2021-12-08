Завод «Молот» в Петровске выплатил сотрудникам 7,5 миллионов долгов по зарплате

Завод «Молот» в Петровске задолжал сотрудникам 7,5 миллионов. Об итогах разбирательства рассказывает районная прокуратура.

АО «Петровский электромеханический завод «Молот» за сентябрь-октябрь 2021 задерживал зарплату 485 работниками. Перед ними образовалась задолженность в размере более 7,5 миллионов рублей.

Межрайонный прокурор внес представление директору организации. После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками была погашена в полном объеме.

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