В Калининске «Приора» сбила 84-летнего дедушку

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 7 декабря, в Калининском районе Саратовской области «Лада Приора» сбила 84-летнего дедушку, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
В 8:15 около дома № 136 на улице Ленина 30-летний водитель отечественного автомобиля сбил пенсионера, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход мужчина с травмами был доставлен в медицинское учреждение.
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