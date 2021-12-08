В Калининске «Приора» сбила 84-летнего дедушку

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 7 декабря, в Калининском районе Саратовской области «Лада Приора» сбила 84-летнего дедушку, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 8:15 около дома № 136 на улице Ленина 30-летний водитель отечественного автомобиля сбил пенсионера, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход мужчина с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

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