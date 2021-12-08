Пенсионер сгорел на пожаре в деревне Екатериновского района

Частный дом загорелся вечером 7 декабря Фото: СУ СКР по Саратовской области

В деревне Киево-Николаевка Екатериновского района Саратовской области на пожаре погиб 73-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи СК начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Частный дом, где жил пенсионер, загорелся вечером 7 декабря. Соседи вызвали пожарных, которые после тушения огня обнаружили обгоревший труп хозяина на кухне.

Следователи СК осмотрели место происшествия. Предполагается, что пожар начался на кухне. Установлено, что дом отапливался газовой колонкой. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Очаг возгорания находился на кухне Фото: СУ СКР по Саратовской области

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