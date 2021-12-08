Пакет с костями на берегу Волги: Следователи возбудили дело об убийстве

Следователи устанавливают личность погибшего
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве человека, чьи кости были найдены на берегу Волги.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, установлено, что череп и фрагменты костей скелета принадлежат человеку в возрасте 25-40 лет.
Останки были найдены на берегу Волги
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Останки обнаружил житель Балакова, когда гулял по берегу Волги возле дома №2 по улице Береговая СНТ «Ветерок». Кости были сложены в полиэтиленовый пакет.
Оказалось, что на костях имеются переломы. Сейчас эксперты проверяют возможные причины смерти человека, ведется установка личности.
Возбуждено уголовное дело об убийстве
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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