Пакет с костями на берегу Волги: Следователи возбудили дело об убийстве

Следователи устанавливают личность погибшего Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве человека, чьи кости были найдены на берегу Волги.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, установлено, что череп и фрагменты костей скелета принадлежат человеку в возрасте 25-40 лет.

Останки были найдены на берегу Волги Фото: СУ СКР по Саратовской области

Останки обнаружил житель Балакова, когда гулял по берегу Волги возле дома №2 по улице Береговая СНТ «Ветерок». Кости были сложены в полиэтиленовый пакет.

Оказалось, что на костях имеются переломы. Сейчас эксперты проверяют возможные причины смерти человека, ведется установка личности.

Возбуждено уголовное дело об убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

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