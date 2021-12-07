Сняты запреты на проведения некоторых спортивных соревнований в Саратовской области

Правительство Саратовской области разрешило проведение соревнований со зрителями, но с рядом условий.

Допускается проведение соревнований, включенных в календарные планы на 2021-2022 годы на областном и муниципальном уровне, если соревнования являются отборочными на региональные или всероссийские соревнования, а также формируют состав сборной области или страны. Допуск зрителей на эти соревнования при условии соблюдения всем мер противоэпидемической безопасности разрешен в количестве 30% от наполняемости трибун.

Постановление подписано Романом Бусаргиным 6 декабря на основании официального предложения главного санитарного врача региона. Чиновники учли график спортивных мероприятий на 2022 год.

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