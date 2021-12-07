В Саратовской области прививку получили 353 беременных женщины

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Нет оснований ожидать от штамма «Омикрон» большей заразности и большего числа смертей. Однако последствия после перенесенного заболевания – неизвестны. Об этом заявила замминистра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова.

Она заявила о тревожащем снижении темпов вакцинации в Саратовской области на 26% за последнюю неделю. Сейчас растет число закончивших вакцинацию и сокращается число получивших первый укол.

Сейчас 58,5% населения области прошли вакцинацию первым компонентом, полную вакцинацию прошли 51,2% населения, по России эта цифра 50,9%.

Выкова отметила, что сегодня в Саратовской области привито 353 беременных.

- В сентябре – октябре выявляли от 20 до 30 зараженных беременных женщины в сутки, с середины ноября это число снизилось до 10 случаев в среднем в сутки.

Сейчас 29 пациенток гинекологического профиля в ковидных стационарах, в октябре число госпитализированных беременных достигало 70, - рассказала Выкова.

Она отметила, что число больных на кислородной поддержке в госпиталях снизилось в два раза,

- Мы продолжаем оказывать помощь больным коронавирусом но возвращаем систему к плановой работе, - заметила замминистра.

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