Жители Заводского пожаловались на строителей, «замуровавших» их двор

Сегодня, 7 декабря, жители Заводского пожаловались в социальной сети на строителей, «замуровавших» их двор.

Как пишет ВКонтакте Наталья Шилова в группе «Заводской Online Саратов», жители дома по адресу Омская, 3а оказались в заложниках.

По словам женщины, неподалеку строится детский сад. Из-за проводимых работ для жителей оказались заблокированы тротуары, а также сквозной проезд через двор.

- Территория сокращена, проезд для спец машин отсутствует! Строители спилили деревья и не убрали огромные корни, - жалуется женщина. Горожанка также опасается, что тяжелая строительная техника может повредить фундаменту дома.

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