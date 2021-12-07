Кожанова: Преждевременно снимать ограничения в Саратовской области по коронавирусу

Ольга Кожанова
На протяжении трех недель в Саратовской области идет снижение заболеваемости коронавирусом. Относительная заболеваемость 165 случаев на 100 тысяч населения на прошедшей неделе и 500 заболевших ежесуточно, все это характеризуется именно как напряженная ситуация. Об этом в ходе заседания координационного совета заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.
По ее словам произошло на 9,2% снижение заболеваемостью коронавирусом в последнюю неделю, не меняется удельный вес пневмонии, что подтверждает снижение госпитализации и увеличение амбулаторных больных из-за снижения числа тяжелых форм.
Снижение во всех возрастных группах, больше всего снизилась заболеваемость в возрасте от 49 до 65 лет и старше.
При этом по ОРВИ есть рост заболеваемости во всех детских возрастных группах, у взрослых рост замедлился, хотя везде она выше эпидпорога.
- Более 7,5 тысяч тестирований в сутки проводим по коронавирусу, нужно удержать этот уровень. Можно сделать вывод – снижение заболеваемости не приобрело стабильного, устойчивого характера. Не смотря на 59% уровня вакцинирования населения, это выше среднероссийского, область не достигла необходимого уровня в 80%. Поэтому ослаблять или снимать ограничения, которые у нас действуют – преждевременно, - заявила Кожанова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.