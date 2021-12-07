Полицейского из Саратова обязали возместить ущерб от майнинга на рабочем месте

Вышел ли полицейский-майнер в плюс - неизвестно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Капитана полиции из Саратова обязали возместить ущерб от майнинга на рабочем месте. Об этом сегодня, 7 декабря, рассказали на пресс-конференции в городском следственном отделе СУ СКР.

Напомним, увидев неоправданно большую платежку за свет, правоохранители выяснили, что один из их коллег устроил на территории РЭО ГИБДД небольшую майнинг-ферму, которой пользовался с февраля по июль 2021 года. Сколько он успел таким образом заработать – неизвестно.

Предприимчивому правоохранителю пришлось возместить нанесенный ущерб в размере 231 тысячи рублей. А сам он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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