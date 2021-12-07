В Саратовской области обнаружена африканская чума свиней

В поселке Прудовой города Ершова в Саратовской области выявлена африканская чума свиней.
Генетический материал вируса обнаружен специалистами в ОГУ «Ершовская районная СББЖ» в пробах от падших свиней в одном из личных подсобных хозяйств.
В Управлении Россельхознадзора по Саратовской области считают, что вероятной причиной заражения стали сборные, не прошедшие тепловую обработку пищевые отходы, которые использовались в корм животным.
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