В Саратовской области обнаружена африканская чума свиней

В поселке Прудовой города Ершова в Саратовской области выявлена африканская чума свиней.

Генетический материал вируса обнаружен специалистами в ОГУ «Ершовская районная СББЖ» в пробах от падших свиней в одном из личных подсобных хозяйств.

В Управлении Россельхознадзора по Саратовской области считают, что вероятной причиной заражения стали сборные, не прошедшие тепловую обработку пищевые отходы, которые использовались в корм животным.

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