Вячеслав Володин: 80 лет назад под Москвой решалась судьба нашей страны

Вячеслав Володин на выставке
Вячеслав Володин посетил выставку, посвященную 80-летию начала контрнаступления советской армии против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Сегодня, 7 декабря, в Инстаграме его сторонников «Володин Саратов» был опубликован репортаж с мероприятия.
Председатель Госдумы напомнил присутствующим о подвигах Героев-уроженцев Саратовской области Иване Панфилове, Викторе Талалихине, Василии Клочкове.
Напомним, память Героев-земляков саратовцы чтут: посвященные им мемориалы поддерживаются в хорошем состоянии.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.