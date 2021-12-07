Вячеслав Володин: 80 лет назад под Москвой решалась судьба нашей страны

Вячеслав Володин на выставке

Вячеслав Володин посетил выставку, посвященную 80-летию начала контрнаступления советской армии против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Сегодня, 7 декабря, в Инстаграме его сторонников «Володин Саратов» был опубликован репортаж с мероприятия.

Председатель Госдумы напомнил присутствующим о подвигах Героев-уроженцев Саратовской области Иване Панфилове, Викторе Талалихине, Василии Клочкове.

Напомним, память Героев-земляков саратовцы чтут: посвященные им мемориалы поддерживаются в хорошем состоянии.

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