В Энгельсе 78-летняя пенсионерка с разбитой головой почти месяц мучалась и умерла больнице

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Энгельсе 78-летняя пенсионерка с разбитой головой почти месяц пролежала в больнице, а затем скончалась. СУ СК региона проводит проверку обстоятельств случившегося.

Пострадавшую обнаружили 18 ноября 2021. Бригада скорой доставила ее из многоквартирного дома по улице Тельмана. В 78-летней женщины был перелом затылочной кости и сотрясение мозга. Медики боролись за ее жизнь, однако ночью, 6 декабря пострадавшая скончалась.

Правоохранители начали доследственную проверку. Они установят обстоятельства, пр которых пострадавшая получила травмы.

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