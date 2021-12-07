Бусаргин: Нет у нас проблем с безработицей, нам не хватает рабочих рук

Роман Бусаргин

В Саратовской области нет проблем с безработицей, у нас нехватка рабочей силы – Роман Бусаргин потребовал до конца года сверстать план по заполнению рабочих вакансий. Об этом он заявил в ходе совещания по состоянию рынка труда в Саратовской области.

После доклада министра труда и соцзащиты региона Сергея Егорова, а также представителей служб занятости, председатель правительства Роман Бусаргин снова заявил о необходимости чиновникам поменять кое-что в своем сознании.

- Вам нужно понять, что в Саратовской области нет безработицы, это очевидно на сегодняшний момент. Вы говорите о снижении напряженности на рынке труда, я говорю о нарастании.

Сегодня четыре вакансии на тех, кто стоит на учете, как безработный. Необходимо прошерстить вакансии нужно, посмотреть по зарплатам. Если кто-то хочет найти слесаря себе на 10 тысяч рублей– то не надо такие вакансии выставлять, - сказал председатель правительства.

Бусаргин также предложил проанализировать соискателей. К примеру, кто и сколько раз отказался от предложений работы.

Рост экономики региона, по его словам, не обеспечен трудовыми ресурсами. Это стало еще более очевидным после начала реализации нацпроектов на более чем 51 млрд рублей.

- Унас нет рабочих профессий, просто нет. Нужен анализ краткосрочного плана потребности трудовых ресурсов. Что именно нужно экономике региона в планомерном развитии. Потребности экономики нужно синхронизировать с минобразом. Сейчас нужно поднимать среднее техническое обучение, это нужно немедленно делать.

Сварщик, каменьщик, электрик, водитель, и подобные рабочие профессии – вот что должно заполняться в первую очередь

В максимально короткие сроки провести переквалификацию, открыть новые факультеты, при этом люди должны понимать, что у них будет впереди достойная зарплата. Повторяю, у нас проблема с нехваткой рабочей силы, а не с безработицей. До конца года жду план по всем обозначенным темам, – заявил Роман Бусаргин.

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