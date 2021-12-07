Монтаж медицинского оборудования

Сегодня, 7 декабря, в инфекционной больнице Саратова комплектуют операционные и родильные отделения, об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Сейчас на объекте трудятся 340 строителей и 160 человек техперсонала, задействованы десять спецмашин.

Сейчас подключается система видеонаблюдения. Специалисты настраивают аппарат компьютерной томографии, устанавливают рентген-аппарата. На этой неделе должны привезти МРТ. Продолжается опрессовка кислородной системы. Персонал направляют в операционные и родильные помещения.

Напомню, новая инфекционная больница Саратова строится при поддержке Спикера ГД Вячеслава Володина.

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