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Общество7 декабря 2021 10:44

В инфекционной больнице Саратова комплектуют операционные и родильные отделения

На объекте трудятся 340 строителей
Наталия Калинина
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Монтаж медицинского оборудования

Монтаж медицинского оборудования

Сегодня, 7 декабря, в инфекционной больнице Саратова комплектуют операционные и родильные отделения, об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Сейчас на объекте трудятся 340 строителей и 160 человек техперсонала, задействованы десять спецмашин.

Сейчас подключается система видеонаблюдения. Специалисты настраивают аппарат компьютерной томографии, устанавливают рентген-аппарата. На этой неделе должны привезти МРТ. Продолжается опрессовка кислородной системы. Персонал направляют в операционные и родильные помещения.

Напомню, новая инфекционная больница Саратова строится при поддержке Спикера ГД Вячеслава Володина.

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