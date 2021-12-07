Завтра, 7 декабря, в Саратове изменились маршруты автобусов № 90 и 7, об этом сообщает мэрия города.

Поскольку на пересечении Брянской и проспекта Энтузиастов перекрыли участок, с 9:00 завтра, по 13 декабря 2021 года, изменятся маршруты двух автобусов.

Маршрут №7 будет ходить по схеме: проспект Энтузиастов – ул. Акмолинская – 2-й Акмолинский проезд – ул. Брянская

Маршрут №90 едет в сторону ТЦ «Леруа Мерлен» по схеме: 2-й Акмолинский проезд – ул. Акмолинская – проспект Энтузиастов – ул. Брянская.

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