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Общество7 декабря 2021 10:03

В центре Саратова снесут еще одно здание дореволюционной постройки

Приказ подписал Михаил Исаев
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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В центре Саратова снесут ещё одно аварийное здание. Сегодня, 7 декабря, опубликовали соответствующее постановление за подписью главы города Михаила Исаева.

До 1 ноября 2023 года планируют снести двухэтажный дом на Челюскинцев, 154 лит. А1Б, лит. К. Здание расположено на углу с Чапаева.

В течение трёх месяцев жильцы должны покинуть деревянный дом дореволюционной постройки.

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