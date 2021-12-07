В центре Саратова снесут еще одно здание дореволюционной постройки

В центре Саратова снесут ещё одно аварийное здание. Сегодня, 7 декабря, опубликовали соответствующее постановление за подписью главы города Михаила Исаева.
До 1 ноября 2023 года планируют снести двухэтажный дом на Челюскинцев, 154 лит. А1Б, лит. К. Здание расположено на углу с Чапаева.
В течение трёх месяцев жильцы должны покинуть деревянный дом дореволюционной постройки.
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