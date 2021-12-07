В Саратове и Марксе взяли под охрану еще два исторических здания

Фото: asrmod.ru
В Саратове взяли под охрану еще два исторических здания. Их защитят от вредного строительства с новостроем.
Речь идет о Мастерской зеркальной с фонтаном и сиренгарием, которая расположена по адресу Посадского, 173. Под охрану попало также здание мужской гимназии в Марксе. Оно находится по адресу проспект Ленина, 26 и построено в 1911 году.
Если собственники будут плохо исполнять обязанности по содержанию объектов культурного наследия, здания у них отберут. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.
Постановление, опубликованное правительством
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.