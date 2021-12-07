В Саратове и Марксе взяли под охрану еще два исторических здания

Фото: asrmod.ru

В Саратове взяли под охрану еще два исторических здания. Их защитят от вредного строительства с новостроем.

Речь идет о Мастерской зеркальной с фонтаном и сиренгарием, которая расположена по адресу Посадского, 173. Под охрану попало также здание мужской гимназии в Марксе. Оно находится по адресу проспект Ленина, 26 и построено в 1911 году.

Если собственники будут плохо исполнять обязанности по содержанию объектов культурного наследия, здания у них отберут. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Постановление, опубликованное правительством

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