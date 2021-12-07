Житель Саратова растлил 10-летнюю дочь своей знакомой

Перед судом вскоре предстанет 49-летний житель Саратова. По версии следствия, он растлил 10-летнюю дочь своей знакомой.

Вечером 18 сентября 2020 года 49-летний мужчина пришел в гости к своей бывшей сожительнице, которая живет в частном доме в Волжском районе. Сама женщина ненадолго вышла из дома, однако там была ее 10–летняя дочь. Ребенок открыл гостю дверь и сразу сообщил матери о его приходе. Тем не менее злоумышленник успел совершить в отношении девочки действия сексуального характера.

Вскоре подоспела мать пострадавшей, которая привела с собой полицию. Ребенок обо всем рассказал стражам порядка, подозреваемого заключили под стражу. Сейчас его уголовное дело направлено в суд.

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