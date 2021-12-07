Власти Саратова предлагают сохранить стены гостиницы «Россия»

Гостиница "Россия"

В комитете по архитектуре при мэрии Саратова предлагают сохранить стены гостиницы «Россия». Эксперты обсудили экстренные меры, тем временем под угрозой остается историческое здание в Волжском районе: по адресу Первомайская, 59 разрушается дом А.Г.Дыбова.

Представители комитета пообщались с собственниками «России» и градозащитниками. Вместе с московским реставратором Петром Шутовым они пришли к выводу, что, если провести срочные работы, здание удастся сохранить. Необходимо стянуть каркас здания, заложить оконные проемы кирпичом, чтобы они дальше не разрушались, и защитить стены от воды. Собственники объекта уже предлагают строительную фирму, чтобы заняться этими работами.

Напомним, здание гостиницы «Россия» серьезно пострадало во время крупного пожара.

Между тем другой проблемой остается ремонт Детского сада №50, находящегося по адресу Первомайская, 59. Это историческое здание: дом А.Г.Дыбова, построенный в начале ХХ века. Здание уже отреставрировали, но его ворота не вошли в проект восстановительных работ и теперь угрожают упасть. Архитекторы из Градозащитного совета подготовят проект, а администрация будет искать средства на восстановление объекта.

Фото Сергея Карчевского

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.