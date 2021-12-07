Двое саратовцев вошли в сборную России по гандболу

Станислав Третынко и Арсений Ухваркин включены в расширенный состав сборной России по гандболу. Они смогут выступить на чемпионат Европы 2022 года

В Международную федерацию гандбола от российского филиала подан расширенный список мужской сборной России, которая должна выступить на чемпионате Европы 2022 года, который в 2022 году пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.

Россия должна сыграть с Литвой, Словакией и Норвегией в группе F. В число 35 отобранных спортсменов вошли игроки «СГАУ-Саратов»: вратарь Станислав Третынко и левый полусредний Арсений Ухваркин, об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта области.

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