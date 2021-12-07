Житель Саратова едва не спалил пятиэтажку неисправной газовой плитой

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 6 декабря, у жителя Октябрьского района Саратова сгорела неисправная газовая плита, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В 9:14 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Рабочей. Загорелась газовая плита, площадь очага составила 1 квадратный метр.

По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил эксплуатации газового оборудования. На тушение выезжали три пожарных расчета.

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