Житель Саратова едва не спалил пятиэтажку неисправной газовой плитой

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 6 декабря, у жителя Октябрьского района Саратова сгорела неисправная газовая плита, об этом сообщает ГУ МЧС региона.
В 9:14 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Рабочей. Загорелась газовая плита, площадь очага составила 1 квадратный метр.
По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил эксплуатации газового оборудования. На тушение выезжали три пожарных расчета.
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