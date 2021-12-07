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Здоровье7 декабря 2021 8:30

От коронавируса за день в Саратовской области умерли 16 человек

Среди погибших поровну мужчин и женщин
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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За минувшие сутки от коронавируса В Саратовской области скончались ещё 16 человек. Сегодня, 7 декабря, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ

- Скончались восемь женщин и восемь мужчин в возрасте от 38 до 90 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 умер 4 751 саратовец.

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