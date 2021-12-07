От коронавируса за день в Саратовской области умерли 16 человек

За минувшие сутки от коронавируса В Саратовской области скончались ещё 16 человек. Сегодня, 7 декабря, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ

- Скончались восемь женщин и восемь мужчин в возрасте от 38 до 90 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 умер 4 751 саратовец.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.