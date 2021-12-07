В Саратове отключили воду на восьми улицах и в частном секторе. Сегодня, 7 декабря, во Фрунзенском районе Саратова проходит отключение воды, о чем сообщает ООО «КВС».

На водопроводной насосной станции вновь идут ремонтные работы. Без воды остались Шелковичная (дома №№138/1, 138/2, 164-218, четные номера домов), Соловьиная, Серебряный Ручей, Лысая гора, Зеленая Долина, Светлая, Рабочая (от ул. Свинцовая до 13-го Шелковичного пр.), Верхний Светлый проезд.

До 12:00 также отключено водоснабжение частного сектора по улицам Шелковичная, 2-му Свинцовому проезду, 3-му и 4-му Рабочим проездам.

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