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Происшествия7 декабря 2021 7:05

Мужчина с разрезанным животом умер в больнице Энгельса

Следователи СК и полиция ищут того, кто нанес ему такие ранения
Источник:kp.ru
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Вечером 6 декабря бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу Энгельса 42-летнего мужчину с колото-резанным ранением живота.

Его привезли из квартиры в многоэтажке на улице Менделеева.

Как сообщили в региональном СУ СКР, медики боролись за его жизнь, но несмотря на все усилия, оказанную медицинскую помощь, около 3 часов ночи 7 декабря он скончался.

Следователями СК выясняют все обстоятельства произошедшего и тех, кто причинил смертельное ножевое ранение.

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