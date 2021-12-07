Пенсионный фонд отказал в выплатах работнику Питерского района из-за ошибки в фамилии

Пенсионный фонд отказал в выплатах работнику Питерского района Саратовской области из-за ошибки в фамилии. Районная прокуратура провела проверку.
В 1991 году житель Петровского района устроился трактористом на сельскохозяйственное предприятие, однако в его трудовой книжки при оформлении допустили ошибку. Позже предприятие закрылось, однако из-за этой ошибки мужчине не засчитывали положенный стаж работы.
Пострадавший обратился в прокуратуру. Ведомство опросило бывших сотрудников предприятия и они подтвердили, что заявитель там работал, а также уладило формальности через суд. После этого мужчине начислили положенную пенсию.
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